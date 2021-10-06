Facebook'un kurucusu Zuckerberg’den eski çalışanının iddialarına yanıt

06 Ekim 2021 Çarşamba, 10:19

Sosyal medya devi Facebook'ta çalıştığı sırada şirketin nefreti körükleyen ve çocukların ruh sağlığına zarar veren içerikleri engellemek yerine sürekli olarak tercihini kâr elde etmekten yana kullandığı suçlamasında bulunan eski şirket çalışanı Frances Haugen’ın iddialarına Facebook CEO'su Mark Zuckerberg’den yanıt geldi.

Zuckerberg Facebook çalışanlarına gönderdiği ve daha sonra sosyal medya hesabında da paylaşılan bir mesajda "Kâr etmek için kasten insanları kızdıran içerik yayınladığımız argümanı son derece mantıksız" ifadelerini kullanarak "Biz reklamdan para kazanıyoruz ve reklam verenler sürekli reklamlarının yanında zararlı ya da sinirlendiren içerik istemediklerini söylüyor. İnsanları sinirlendiren ya da depresyona sokan ürünler geliştirmek için yola çıkan bir teknoloji şirketi tanımıyorum" dedi.

CBS kanalında pazar günü yayınlanan "60 Dakika" adlı haber programında konuşan 37 yaşındaki veri bilimcisi Frances Haugen bu yılın başlarında ayrıldığı eski işvereni Facebook'u "güvenlik yerine kâr elde etmeyi seçmekle" suçlamıştı.

SENATO'DA SORULARI YANITLADI

Haugen bu iddialarının ardından dün ABD Senatosu Ticaret Alt Komisyonu'nda senatörlerin sorularını yanıtladı. Senato'da Facebook'un çocuklara zarar verdiğini, demokrasiyi zayıflattığını ve ayrımları keskinleştirdiğini söyleyen Haugen, şirketin regüle edilmesi gerektiğini savundu.

Haugen, Facebook'un kullanıcılarını reklam verenlerin onlara ulaşabilmesi için sayfada daha fazla vakit geçirmeye nasıl ikna ettiğine dair şeffaf olması gerektiğini söyledi.

Şirketten ayrılırken binlerce gizli dokümanı da yanına alan Haugen, "Facebook gölgelerde faaliyet göstermeye, araştırmalarını kamu denetiminden saklamaya devam ettiği sürece hesap sorulamaz" dedi.

Kaynak: DW Türkçe