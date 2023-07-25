Faciadan 12 yıl sonra yakalanan balıkta radyoaktif madde tespit edildi

Yayınlanma: 25.07.2023 - 11:17

Güncelleme: 25.07.2023 - 11:17

2011'de Japonya'da meydana gelen deprem ve ardından gerçekleşen tsunami nedeniyle tarihin en büyük ikinci nükleer kazasının yaşandığı Fukuşima Nükleer Santrali çevresindeki nükleer kirlilik devam ediyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, son olarak Mayıs ayında santral yakınlarında tutulan bir siyah kaya balığında güvenli kabul edilen seviyeden 180 kat daha fazla radyoaktif sezyum maddesi tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, balığın bünyesinde kilogram başına 18 bin bekerel sezyum-137 maddesi tespit edildi. Japonya'da bu madde için yasal sınırın kilogram başına 100 bekerel olduğu biliniyor.

ENDİŞELERİ ARTIRDI

Bölgede yaşayan bir canlıda kabul edilebilir sınırın çok üzerinde radyoaktif madde tespit edilmesi, Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki 1,3 milyon ton arıtılmış suyu tahliye etme planlarıyla ilgili endişeleri de artırdı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun onayını alan Tokyo yönetimi, Fukuşima'daki atık suyu denize tahliye etme kararı almış ancak bu karar bölge ülkelerinin tepkisini çekmişti.

Hong Kong yönetimi tahliye işlemi gerçekleşirse Japonya'dan gıda ithalatını yasaklamayı gündemine almış, Çin ise ülkeden alınan deniz ürünlerine radyoaktivite testi uygulamaya başlamıştı.

Mayıs 2022-Mayıs 2023 periyodunda bölgede yakalanan 44 balıkta radyoaktivite seviyesinin yasal sınırın üzerinde olduğu belirtildi.

FUKUŞİMA TOPARLANMAKTA ZORLANDI

Japonya yönetimi santralin bulunduğu bölgedeki limana ağlar gererek buradaki deniz canlılarının başka bölgelere gitmesini engellemeye çalışmıştı.

Gerilen ağların ardından 2016'da deniz canlılarına yönelik radyoaktivite testleri askıya alınmış, Ocak 2022'de santralden 50 kilometre uzakta yakalanan bir balıkta radyoaktif madde tespit edilmesi üzerine testler yeniden başlamıştı.

2011'deki felaket öncesinde güçlü bir balıkçılık endüstrisine sahip olan Fukuşima bölgesi, deprem ve tsunaminin ardından uzun bir süre toparlanmakta zorlanmıştı.

2010'da toplam 69 milyon dolar değerinde ürün elde eden bölge balıkçıları, 2018'de 17 milyon dolarlık ürün yakalayabilmiş, 2022'de ise bu rakam 26 milyon dolara kadar çıkmıştı.