Faiz kararının ardından Reuters'tan çarpıcı yorum: Seçimleri işaret etti

20 Kasım 2021 Cumartesi, 11:54

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15'e düşürme kararı alması dış basında gündem olmayı sürdürüyor. Reuters haber ajansının, YouTube kanalından yayınladığı analizde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zorbalığına uğrayan Merkez Bankası, ana faiz oranını 15'e indirdi. Kontrolden çıkan ve enflasyondan korkan TL rekor düşük seviyelere geriledi. 2023 seçimleri, ekonomik aklı yeniden kurmanın en iyi yolu olabilir" yorumunu yaptı.

Analizde Goldman Sachs'ın, "Zayıflayan bir para biriminin ve reel negatif faiz oranlarının neden olduğu enflasyonist kısır döngü nedeniyle çapanın bir U dönüşüne zorlanacağını düşünüyor. Ancak geçmiş, Erdoğan iktidardayken herhangi bir geri dönüşün geçici olacağını gösteriyor" değerlendirmesine yer verdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2019 yılından beri 3 Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdiği hatırlatılan analizde, "Para Politikası Komitesi'ni herhangi bir muhalefetten temizledi. Ayrıca Maliye Bakanlığı'nı devre dışı bıraktı" denildi.

Reuters ayrıca,"Ekonomik kriz, Erdoğan’ın popülaritesini azaltıyor. Genel seçimlerin 2023’e kadar yapılması gerekiyor, ancak daha erken bir seçime gidebilir. Kamuoyu yoklamaları, onun hareket kabiliyetini ve milliyetçi ittifak ortağı MHP'nin 50'nin altına düştüğünü gösteriyor" ifadelerine yer verdi.