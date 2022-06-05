Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin koruması altında Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik yerleşimci, Yahudilerin dini bayramı "Şavuot" gerekçesiyle sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
İsrail polisi, baskın süresince Yahudi yerleşimcileri korumaya alırken, bunu protesto eden Müslümanlara müdahale ederek onları Kıble Mescidi'ne kapattı ve mescidin kapılarını zincirledi.
Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın statüsünü ihlal eden provokatif eylemi aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine gerçekleşti.
"İSRAİL KIBLE MESCİDİ'Nİ AÇIK BİR HAPİSHANEYE ÇEVİRDİ"
Öte yandan Filistin Yönetimi, İsrailli yerleşimcilerin polis güçlerinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasını kınadı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden ve burayı korumak için gönüllü nöbet tutan Müslümanlara müdahale etmesinin kınandığına yer verildi.
Bakanlık, İsrail'i, "Kıble Mescidi'ni Yahudi aşırılık yanlılarının saldırılarını kolaylaştırmak için açık bir hapishaneye çevirmekle" suçladı.
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