Fas, İspanya ile ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini duyurdu

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 07:35

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 07:35

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Fas'ın başkenti Rabat'ta iki ülke başbakanları ve çok sayıda bakanın katıldığı hükümetler arası üst düzey toplantıda, "Fas ile İspanya arasındaki ilişkiler ideal, terörle mücadele alanındaki güvenli işbirliği ile övünmeye hakkımız var" dedi.

Ülkesinin Batı Sahra'daki tutumuna Madrid'in desteği nedeniyle İspanya ile ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini belirten Ahnuş, şunları söyledi:

"Dünya yıllardan beri zor şartlar altında yaşıyor. Covid-19 salgını ve Avrupa'ya savaşın geri dönmesiyle bu durum daha da arttı. Buna karşılık bizim en iyi cevabımız el ele vererek daha iyi bir gelecek için birlikte çalışmaktır."

Toplantıda konuşan İspanya Ticaret ve Sanayi Bakanı María Reyes Maroto, İspanyol şirketlerini Fas'ta yatırım yapmaya teşvik edecek kredi limitinin 800 milyon avroyu bulduğunu, yatırımı teşvik edecek kredi ile ilgili anlaşmaya imzaların perşembe günü atılacağını vurguladı.