İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder Türkiye'ye getirildi

Uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve İspanya'da yakalanan Atilla Önder, Türkiye'ye getirildi. Önder'i uçaktan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri aldı.

İHA
22 Aralık 2022 Perşembe, 23:22
İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder Türkiye'ye getirildi
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"Uluslararası uyuşturucu ticareti'' suçundan kırmızı bültenle aranırken İspanya'da yakalanan Atilla Önder Türkiye'ye getirildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'den kalkan ve içinde Önder'in de bulunduğu uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

'MAFYA HESAPLAŞMASI'NDA OĞLU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ali Ekber Akgün ile Vedat Şahin'in öldürüldüğü cinayetlere adı karışan Atilla Önder'in oğlu Barış Önder, Hollanda'da öldürülmüştü. Atilla Önder, "Oğlumun üzerine oyun oynanıyor." açıklamasında bulunmuştu.


Atilla Önder Kırmızı bülten İspanya

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