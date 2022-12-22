İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Atilla Önder Türkiye'ye getirildi
Uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve İspanya'da yakalanan Atilla Önder, Türkiye'ye getirildi. Önder'i uçaktan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri aldı.
"Uluslararası uyuşturucu ticareti'' suçundan kırmızı bültenle aranırken İspanya'da yakalanan Atilla Önder Türkiye'ye getirildi.
İspanya'nın başkenti Madrid'den kalkan ve içinde Önder'in de bulunduğu uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.
'MAFYA HESAPLAŞMASI'NDA OĞLU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Ali Ekber Akgün ile Vedat Şahin'in öldürüldüğü cinayetlere adı karışan Atilla Önder'in oğlu Barış Önder, Hollanda'da öldürülmüştü. Atilla Önder, "Oğlumun üzerine oyun oynanıyor." açıklamasında bulunmuştu.
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