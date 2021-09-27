Fas kentleri kadınlara emanet

27 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Fas’ın başkenti Rabat’ın belediye başkanlığına ilk kez bir kadın getirildi. Böylelikle Fas’ın üç büyük kenti kadınların yönetimine geçmiş oldu. Rabat Belediye Meclisi 52 yaşındaki Asmaa Rhlalou’nun başkanlığa getirilmesini “ışıklar şehri için tarihi bir gün” olarak niteledi.

Rhlalou, 8 Eylül’de yapılan ve ikltidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin hezimetiyle sonuçlanan seçimlerin galibi Ulusal Bağımsızlar Rallisi (RNI) üyesi. Fas’ın ticari başkenti sayılan Kazablanka’nın Belediye Başkanlığına da yine aynı parti üyesi Nebile Rmili seçildi.

Ülkenin en turistik kenti Marakeş’in belediye başkanlığına da Özgünlük ve Modernlik Partisi (PAM) adayı 45 yaşındaki Fatima Zahra Mansouri yeniden seçildi. Mansouri 2009’dan 2015’e kadar başkanlık yapmıştı.