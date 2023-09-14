Fas'ta can kaybı artıyor: 2 bin 946 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 14.09.2023 - 09:52

Güncelleme: 14.09.2023 - 09:56

Fas İçişleri Bakanlığı, El Huz bölgesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısını güncelledi.

Bakanlık, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 946’ya yükseldiğini, bu kişilerin 2 bin 944’ünün defin işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Ayrıca yaralı sayısı da 5 bin 674 olarak açıklandı.

Öte yandan, İngiliz ve İspanyol arama kurtarma ekipleri, enkazda faaliyetlerini sürdürüyor.