Fatih Birol: ‘Sorun üretimde değil, petrolün taşınamamasında’

Ortadoğu’daki savaşın küresel enerji piyasaları üzerindeki etkileri giderek büyürken Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol’a göre petrol piyasasında asıl risk üretimden çok lojistikte yaşanıyor.

“Bugün en büyük sorun üretim değil, petrolün taşınamaması” diyen Birol, bu durumdan en fazla etkilenenlerin ise Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Bangladeş gibi Asya ülkeleri olduğunu belirtti. Alternatif sevkiyat yolları arandığını da açıklayan Birol’a göre, özellikle Suudi Arabistan’ın ülkeyi enlemesine geçirecek bazı hatları devreye almaya çalışıyor. Birol’un verdiği bilgiye göre UEA’nın elinde acil durumlarda kullanılabilecek büyük petrol stokları bulunuyor. Ancak şu aşamada bu stokların piyasaya sürülmesi yönünde bir karar alınmış değil. Birol’a göre ayrıca ABD, Kanada, Avustralya ve Katar’da tamamlanmak üzere olan yeni LNG projeleri sayesinde önümüzdeki 4-5 yıl içinde küresel piyasaya çok daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz girecek. Bu durumun gaz fiyatlarını aşağı çekmesi bekleniyor. Enerji ithalatçısı bir ekonomi olan Türkiye için en büyük risk ise fiyat artışları. Enerji fiyatlarındaki yükseliş Türkiye’de enflasyonu artırabilir ve ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir.