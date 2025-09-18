FBI binasına araçla saldırı: Şüpheli yakalandı

ABD’nin Pittsburgh kentinde Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) binasına araçla çarpan şüpheli, kısa süreli bir kaçışın ardından güvenlik güçlerince yakalandı. Olay, FBI tarafından “kuruma yönelik terör saldırısı” olarak nitelendirildi.

Yerel saatle 02.40 sularında beyaz bir Toyota, FBI’ın Pittsburgh ofisinin güvenlik kapısına hızla çarptı. Çarpışmanın ardından şüpheli aracından bir ABD bayrağı alarak hasar gören kapıya astı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre aracın camlarından birine de yazılı bir mesaj bırakılmıştı.

FBI, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Penn Hills’ten Donald Henson olduğunu açıkladı. Kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçan Henson, geniş çaplı bir aramanın ardından kısa sürede yakalandı.

FBI sözcüsü, “Donald Henson kısa süre önce yakalandı. Yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetleri ile toplum ortaklarımıza teşekkür ederiz” dedi.

OLAY YERİNE BOMBA EKİBİ GÖNDERİLDİ

Olayda yaralanan olmazken, şüphelinin silahlı olup olmadığı bilinmiyor. FBI, Henson’ın akıl sağlığı sorunları yaşadığına dair bulgular olduğunu aktardı. Olası patlayıcı ihtimaline karşı bomba imha ekipleri aracı incelemeye aldı.

FBI Pittsburgh Asistan Özel Ajanı Christopher Giordano, şüphelinin birkaç hafta önce ofisi ziyaret ederek “mantıklı görünmeyen bir şikâyette” bulunduğunu açıkladı.

Giordano, “Federal bir suç unsuru oluşturmadığı için kendisine işlem yapılmadığını bildirmiştik” dedi.

Giordano, olayın FBI’a yönelik bir terör saldırısı olarak değerlendirildiğini ve Henson hakkında federal suç kapsamında dava açılacağını duyurdu.