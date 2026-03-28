FBI Direktörünün e-postaları ifşa edildi

ABD basınında yer alan haberlere göre, saldırıyı gerçekleştiren hackerlar, Patel’in 2025 yılında FBI Direktörlüğü görevine getirilmesinden önceye ait fotoğraf ve belgeleri paylaştı.

CNN’e konuşan kaynaklar, yayımlanan belgelerin gerçekliğini doğrularken, diğer bazı ABD basın kuruluşları da bu bilgileri teyit etti.

SİBER KORSANLARDAN AÇIKLAMA

Saldırıyı üstlenen 'Hanzala' grubu, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda saldırıyı üstlendi. Grup, eylemin FBI’ın kendilerine ait bazı alan adlarına el koymasına karşılık gerçekleştirildiğini savundu.

FBI ise saldırıyı doğruladı ancak sızdırılan bilgilerin Patel’in göreve aday gösterilmesinden önceye ait olduğunu ve resmi nitelik taşımadığını açıkladı.

Açıklamada, “Kötü niyetli aktörlerin Direktör Patel’in kişisel e-posta hesabını hedef aldığının farkındayız. Olası riskleri azaltmak için gerekli tüm adımlar atılmıştır” denildi.

FBI ayrıca, söz konusu verilerin 'eski nitelikte' olduğunu öne sürdü ve herhangi bir hükümet bilgisi içermediğini iddia etti.

İRAN BAĞLANTISI

Siber güvenlik uzmanlarına göre, özellikle ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından aktifliği artan 'Hanzala' grubu, Tahran ile bağlantılı kabul ediliyor.

ABD Adalet Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, ikisi 'Hanzala' adıyla faaliyet gösteren dört internet sitesine el konulduğunu duyurmuş ve bu yapıların İran İstihbarat Bakanlığı’yla bağlantılı siber faaliyetlerde kullanıldığını belirtmişti.

10 MİLYON DOLAR ÖDÜL

ABD Dışişleri Bakanlığı ise kritik altyapılara yönelik siber saldırılar gerçekleştiren ve yabancı devletler adına hareket eden kişilerin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

Bakanlık, cuma günü yaptığı güncellemede özellikle İran bağlantılı siber tehditlere dikkat çekerek 'Hanzala' grubunu doğrudan işaret etti.