FDA duyurdu: Remdesivir’in Covid-19'a karşı etkili
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan tek ilaç olan Remdesivir'in koronavirüse karşılı etkili olabileceği ortaya çıkarıldı.
Ağır koronavirüs hastalarını tedavi etmek için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan tek ilaç olan Remdesivir'i mercek altına alan bilim insanları araştırmanın sonuçlarını sonunda açıkladı.
RİSKİ YÜZDE 87 AZALTIYOR
Haber Global'in aktardığına göre; ABD merkezli Gilead Sciences Inc, antiviral ilaç Remdesivir'in erken verildiğinde yüksek riskli Covid-19 hastalarında hastaneye yatış riskini yüzde 87 oranında azalttığını tespit etti.
Ekip, bulguların, Remdesivir'in ciddi şekilde hasta olan koronavirüs pozitif kişileri tedavi etmenin yanı sıra ciddi şekilde hastalanma riski yüksek olan ancak enfeksiyonun henüz erken safhalarında olanlar için de kullanılabileceğini gösterdiğinin altını çizdi.
EN YETKİLİ İSİM 'FAYDALI' DEMİŞTİ
ABD'de salgın konusunda en yetkili isim olarak adlandırılan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Remdesivir'in Covid-19 tedavisinde 'net bir etkisi' olduğunu söylemişti.
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