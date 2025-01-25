Fidan, ABD ile yeni dönem beklentilerinde CAATSA’ya işaret etti:

Yayınlanma: 25.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.01.2025 - 04:00

Ankara’ya ilk kez resmi ziyaret düzenleyen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, dün önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Suriye ve Ankara-Brüksel hattındaki gelişmelerin gündeme geldiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Fidan, yeni dönemde AB ve ABD ile ilişkilere yönelik konuştu. AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu vurgulayan Fidan, Ankara’nın Brüksel’den üyelik perspektifini güçlendirecek yeni bir vizyon beklentisini yineledi. Fidan, yüksek düzeyli siyasi ve sektörel diyalog toplantıları ile ortaklık konseyi toplantılarının yeniden başlatılması için AB’nin gerekli iradeyi göstermesini istedi. Suriye’ye yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyleyen Fidan, ayrıca “tüm ortaklarımızdan haklı beklentimiz PKK terör örgütünün Suriye’deki uzantılarıyla kurdukları ilişkileri sonlandırmalarıdır” dedi.

GÜVEN BUNALIMI

ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki Türk-ABD ilişkilerine ilişkin Fidan “ABD’nin Suriye ve Irak’ta Türkiye’nin hassasiyetlerine saygı göstermemesi ikili ilişkilerimizde güvenlik bunalımına yol açtı” diyerek Ankara’nın hassasiyetlerini anımsattı. Türkiye’nin yaşadığı güven problemlerine karşın işbirliği yapılabilecek alanlarda yapıcı ilişkiler geliştirdiğini aktaran bakan, “Biz yeni yönetimden bir önceki yönetimden kalan CAATSA yaptırımları gibi yaptırımlar olmak üzere diğer problemli alanların ortadan kaldırılmasını, Türkiye-ABD‘nin tam işbirliği potansiyelinin ortaya çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Kallas ise AB’nin Türkiye’yi stratejik bir ortak olarak gördüğünü ve “ilişkileri geliştirmeyi sabırsızlıkla beklediğini” söyledi. Suriye’de istikrarın öneminin altını çizen Kallas, terörle mücadele konusunda ise “Türkiye’nin Suriye’de meşru güvenlik kaygıları” olduğunu söyledi. AB’nin Suriye’de terör görmek istemediğinin altını çizen Kallas, IŞİD ile mücadele vurgusu yaptı. Suriye’ye yaptırımların ise Şam’ın eylemlerine göre hafifletileceği mesajını verdi.