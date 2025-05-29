Fidan’dan Moskova-Kiev arası mekik diplomasisi

Rusya’ya resmi ziyaret düzenleyerek Kremlin lideri Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ukrayna’ya resmi ziyaret düzenleyecek.

Bakan Fidan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Başbakan Denis Şmihal tarafından kabul edilmesi; Ukraynalı mevkidaşı Sibiha’nın yanı sıra Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında 16 Mayıs tarihirde İstanbul’da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Kiev heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov dahil üst düzey yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Dün bir son dakika açıklaması yapan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov ise İstanbul’un yeniden bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin adresi olabileceğinin sinyalini verdi.

"TRUMP HATALIYDI"

İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, Bakan Fidan’ın temaslarıyla birlikte Ankara’nın daha da avantajlı bir pozisyona geçtiğini belirterek, Avrupa Birliği’nden (AB) bir aktörün Putin ile konuşmasının zorluğuna dikkat çekti. Putin-Trump görüşmelerinden Trump’ın öngördüğü gibi hızlı bir sonuç alamadığına dikkat çeken Nas, Trump’ın bu noktada ‘başarı kaydedemediğini’ ve sürecin başındaki ‘Zelenski’yi dışlayıp, Putin’i barışa hazır gösteren’ tavrın hatalı olduğunu söyledi.

"KOLAYLAŞTIRICI AKTÖR"

Nas, Türkiye’nin NATO üyesi ile AB adayı olmasına karşın Rusya’ya karşı olan yaptırımlara katılmayışının dünya tarafından anlaşıldığını söyledi. Türkiye’nin Moskova’yı ‘bir tarafa atamayacağına’ işaret eden Nas, “Türkiye, Rusya’yı bir tarafa atamaz, komşumuz ve derin ilişkiler var. Türkiye’nin yaptırımlara katılmasının makul olmayacağı kabul edildi. Bu da Türkiye’yi iki ülke ile de konuşabilen bir konuma getirdi. İki taraf da onu dışlamıyor. Türkiye, Ukrayna’yı da destekliyor, Kırım’ın ilhakını da tanıyor. Fidan’ın Moskova-Kiev temaslarında da Türkiye’nin süreci kolaylaştırıcı bir aktör olduğu sonucu çıkıyor. Doğrudan arabulucu denmese de gayriresmi bir şekilde süreci çok kolaylaştıran bir aktör” ifadelerini kullandı.