Fildişi Sahili duyurdu: Yeni petrol ve doğal gaz sahası keşfedildi
Fildişi Sahili'nde yeni petrol ve doğal gaz sahası keşfedildi
Fildişi Sahili'nin doğu kıyılarında yeni bir petrol ve doğal gaz sahası keşfedildi.
Maden ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin doğu kıyılarında İtalyan Eni şirketi ve ortağı PETROCI Holding tarafından ikinci bir petrol ve doğal gaz sahasının keşfedildiği belirtildi. Açıklamada, yeni keşfin, rezervleri yaklaşık yüzde 25 oranında artırdığı kaydedildi.
Keşfedilen petrol ve doğal gazın 2023'te satışa çıkması hedefleniyor.
Büyük bir petrol üreticisi olmayı hedefleyen Fildişi Sahili hükümeti, geçen yıl ülkede yaklaşık 2 milyar varillik petrol sahası keşfedildiğini duyurmuştu.
Ülkede, 4'ü faaliyette, 26'sı arama aşamasında, 21'i müzakere sürecinde toplam 51 petrol sahası bulunuyor.
Petrol üretimini artırmak için çeşitli teşvikler sunulan Fildişi Sahili'nde petrol yasası, daha çok yabancı şirketi petrol aramaya teşvik için 2015'te değiştirilmişti.
Ülkedeki petrol sahaları genellikle Gana sınırında, açık denizde bulunuyor.
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