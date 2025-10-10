Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.10.2025 14:48:00
Filipinler 24 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı. Sabah yaşanan 7.8’lik sarsıntının ardından 6.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Hükümet tsunami uyarısı yaptı ve sahil halkına yüksek bölgelere gitme çağrısında bulundu.

Filipinler'de 24 saat içinde ikinci büyük deprem yaşandı. Bu sabah yaşanan 7.8 büyüklüğündeki depremde sonra Türkiye saatiyle 14:20 sularında 6.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.

Binalar ağaç gibi sallandı, halk endişeyle sokağa çıktı. Hükümet ise tsunami uyarısında bulundu.

Filipinler hükümetinin yaptığı açıklamaya göre "sahil bölgesinde yaşayan halkın, adaların yüksek bölgelerine gitmesi önemle rica olunur" denildi.

Birden fazla adanın oluşturduğu bir ülke olan Filipinler'de tsunami, son derece yıkıcı bir etkiye sahip. Bu sebeple hükümet tüm acil durum ekiplerini seferber etti. 

Depremden dolayı yaşanan tahribatın boyutu bilinmiyor. Henüz ölü veya yaralı durumu aktarılmadı.

