Filipinler’de belediye başkanına roketli suikast girişimi

Filipinler’in Maguindanao del Sur bölgesinde Shariff Aguak Belediye Başkanı Datu Akmad Mitra Ampatuan Sr., konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıdan sağ kurtuldu.

Yetkililer, kimliği belirsiz saldırganların belediye başkanının aracına roketatar (RPG) ve uzun namlulu silahlarla ateş açtığını doğruladı.

Saldırıda Ampatuan yara almazken, iki korumasının yaralandığı bildirildi.

Saldırının Pazar günü sabah saatlerinde Shariff Aguak’ta Barangay Poblacion bölgesindeki Maguindanao Caddesi üzerinde gerçekleştiği aktarıldı. Ampatuan’ın, yerel pazardan evine döndüğü sırada kurşungeçirmez SUV aracıyla seyir halinde olduğu belirtildi.

Yetkililerin elde ettiği güvenlik kamerası görüntülerinde, silahlı kişilerin bekleyen bir minivandan indiği ve ardından konvoya saldırıyı başlattığı görüldü.

RPG’nin belediye başkanının aracına isabet ettiği, ardından yoğun ateş açıldığı ifade edildi.

BAŞKAN KURTULDU, KORUMALAR YARALANDI

Saldırının ardından Ampatuan’ın saldırıdan yaralanmadan kurtulduğu, ancak güvenlik ekibinden iki kişinin yaralandığı açıklandı.

Pusunun ardından polis, ordu ve yerel güvenlik güçlerinin ortak operasyonla saldırganların peşine düştüğü belirtildi. Saldırganların gri veya beyaz bir minivanla kaçtığı kaydedildi.

Sıcak takip, Datu Unsay bölgesindeki Barangay Meta noktasına kadar sürdü. Burada saldırganların güvenlik güçleriyle kısa süreli çatışmaya girdiği bildirildi.

3 SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışma sırasında 3 saldırganın öldürüldüğü, kaçışta kullanılan aracın ise ele geçirildiği açıklandı. Polis, saldırıyı düzenleyenlerin kimliklerinin ve saldırının arkasındaki motivasyonun belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, saldırının arkasında siyasi rekabet ya da bölgede uzun süredir etkili olan klan/aşiret çatışmaları olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yetkililer, bu saldırının Ampatuan’a yönelik son yıllardaki üçüncü suikast girişimi olduğunu belirtti.

Ampatuan’ın, 2009’da Filipinler tarihinin en kanlı seçim şiddeti olarak kayıtlara geçen Maguindanao katliamıyla ilişkilendirilen etkili Ampatuan siyasi ailesinin bir üyesi olduğu hatırlatıldı.

Filipinler Ulusal Polisi (PNP) Geçici Genel Müdürü Jose Melencio Nartatez Jr., saldırının arkasındaki isimlerin tespiti ve yakalanması için kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Nartatez, olayla ilgili Özel Soruşturma Görev Grubu (SITG) kurulacağını, saldırganların aracında ve ele geçirilen silahlarda adli inceleme yapılacağını belirterek, sorumlular hakkında güçlü bir dosya hazırlanacağını söyledi.