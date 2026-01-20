Filipinler, Güney Çin Denizi yakınlarında dev doğal gaz sahası keşfetti

Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos Jr., ülkesinin Güney Çin Denizi’ne yakın bölgede yeni bir doğal gaz kaynağı keşfettiğini duyurdu.

Bu keşif, Filipinler’in enerji ihtiyacını karşılamak ve olası bir enerji krizine karşı korunmak için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Keşfi “önemli bir keşif” olarak tanımlayan Marcos, yeni doğal gaz kaynağının, Palawan eyaletinin kuzeybatısında, halihazırda var olan bir gaz sahasının yakınlarında yer aldığını belirtti. Bu kaynağın, 5.7 milyon hane veya 200 bin okul için bir yıl boyunca enerji sağlayabileceği tahmin ediliyor.

Marcos, yapılan ilk testlerde 60 milyon metreküplük günlük gaz üretiminin mümkün olduğunu söyledi. Kaynağın tam olarak ne zaman ticari üretime geçebileceği ise henüz netleşmedi.

Cumhurbaşkanı, keşfin sadece doğal gaz sağlamadığını, aynı zamanda yüksek değerli bir sıvı yakıt olan kondensat da içerdiğini vurguladı. Marcos, bu keşfin Malampaya gaz sahasının katkısını artıracağını ve Filipinler’in iç gaz arzını güçlendireceğini ifade etti.

Malampaya, ülkenin en büyük doğal gaz sahalarından biri olup, Luzon Adası’ndaki elektriğin %20’sini karşılamaktadır.

YENİ DOĞAL GAZ SAHASI

Yeni doğal gaz kaynağı, Malampaya East 1 olarak adlandırılıyor ve Malampaya gaz sahasının ana noktasının yaklaşık 5 kilometre doğusunda keşfedildi. Malampaya sahasında ticari üretim 20 yıldan fazla bir süredir devam etmekte olup, gelecekte büyük bir üretim düşüşü bekleniyor.

Marcos, Filipinli mühendislerin bu sondajı başarıyla tamamlamasından gurur duyduklarını belirterek, sondajın herhangi bir kaza veya çevresel sorun yaşanmadan yapıldığını açıkladı.

Uzmanlar, Malampaya gaz kaynağının birkaç yıl içinde tükenebileceğini ve bunun, başkent Manila’nın bulunduğu Luzon bölgesinde büyük bir enerji krizine yol açabileceğini öngörüyor. Bu nedenle, yeni keşfin önemi daha da artmış durumda.

Filipinler, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca, ülkesinin Özel Ekonomik Bölgesi’nde doğal gaz ve petrol arama haklarına sahip. Bu bölge, Filipinler kıyılarından 200 deniz mili mesafedeki suları kapsıyor.

GÜNEY ÇİN DENİZİ GERİLİMİ

Filipinler’in başka bir denizaltı bölgesi olan Reed Bank’ta petrol ve gaz arama çabaları ise, Çin’in bölgedeki egemenlik iddiaları nedeniyle yıllardır engelleniyor.

Çin, Güney Çin Denizi’nin büyük bir kısmı üzerinde egemenlik iddia etmekte ve bölgedeki diğer ülkelerle sık sık karşı karşıya geliyor.

Bölgedeki gerilim, Vietnam’ın petrol ve gaz keşiflerine de karşı çıkan Çin’in, kıyı güvenliği ve deniz devriye faaliyetlerini artırmasına yol açtı. Ayrıca, Malezya, Brunei ve Tayvan gibi ülkeler de bu toprak anlaşmazlıklarında yer alıyor.