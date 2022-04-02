Filipinler SpaceX'in Starlink'ine ev sahipliği yapan ilk Güneydoğu Asya ülkesi olacak

02 Nisan 2022 Cumartesi, 11:15

Filipinler perşembe günü, ABD'li özel uzay şirketi SpaceX'in Starlink projesine ev sahipliği yaparak daha iyi telekomünikasyon hizmetlerine sahip olmak için bu teknolojiden faydalanacak ilk Güneydoğu Asya ülkesi olmayı planladığını duyurdu.

Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanı Ramon Lopez, SpaceX'in önerdiği projenin, Starlink adı verilen Alçak Dünya Yörüngesi uydu ağı takımyıldızını kullanarak Filipinler'de internet hizmetleri sağlayacağını söyledi.

Lopez, Filipinler'de SpaceX'in Starlink projesinin başlatılmasının başta bağlantının zor veya imkansız olduğu bölgelerde olmak üzere ülkenin genelinde çok daha hızlı bir genişbant hızı, daha iyi bir bağlantı, telekomünikasyon hizmetleri için daha fazla kapasite ve tüketiciler açısından daha uygun fiyatlar sağlayacağını söyledi.

Lopez, SpaceX'in tescili için hazırlıkların devam ettiğini ve projenin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin görevdeki altıncı yılını doldurduktan sonra devlet başkanlığı görevinden ayrılacağı 30 Haziran tarihine kadar tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

Filipinler'de SpaceX projesinin kurulmasına ilişkin müzakereler geçtiğimiz Kasım ayında başladı. Lopez, Filipinler'de kamu hizmetlerinin yüzde 100'e kadar yabancı mülkiyetinde olmasına izin verecek şekilde değiştirilen Kamu Hizmet Kanunu'nun geçtiğimiz günlerde imzalanmasının SpaceX'in yatırım kararında kritik bir faktör olduğunu söyledi.

SpaceX, tüm hisselerine sahip olacağı iştiraki olacak bir Filipinli şirket kurma sürecinde bulunuyor ve ilk aşamada üç ağ geçidini devreye almayı hedefliyor.