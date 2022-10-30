Filipinler’de hastaneye yetişemeyen kadın Tuk-Tuk’ta doğum yaptı
Filipinler'de hamile bir kadın doğum sancıları nedeniyle hastaneye götürüldüğü sırada motor taksi olarak bilinen Tuk-Tuk’ta doğum yaptı.
Filipinler'in Marikina şehrinde doğum sancısı başlayan bir kadın, hastaneye gitmek üzere bindiği motor taksi olarak bilinen Tuk-Tuk’ta doğum yaptı.
Kadının doğumunun başladığını gören sürücü, aracını yol kenarındaki devriye polislerin yanına çekerek, polis ekiplerinden yardım istedi.
Polislerin yardımı ile başarılı bir doğum gerçekleştiren kadın, dünyaya erkek bir bebek getirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve bebeğini hastaneye kaldırdı.
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