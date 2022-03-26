Filipinler’de Taal Yanardağı’ndaki hareketlilik nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi
Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyinde yer alan Taal Yanardağı'ndaki hareketlilik nedeniyle yaklaşık 1200 kişi tahliye edildi.
Belli aralıklarla aktif hale gelen yanardağın, 1,5 kilometre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttüğü aktarıldı.
Yetkililer, yanardağın faaliyete geçmesi üzerine 5 aşamalı uyarısı sisteminde alarm seviyesini 3’e çıkardı.
Yanardağın yakınında bulunan Agoncillo ve Laurel köylerindekiler, daha büyük bir yanardağ patlamasına ve tsunami tehlikesine karşı uyarıldı.
Hükümet, yaklaşık 1200 köylüyü tahliye ederken, olası patlamalara karşı tahliye edilen kişilerin sayısının 8 binin üzerine çıkabileceği kaydedildi.
2020’DEKİ PATLAMA
Taal Yanardağı 1965'te patladığında bölgede yaşayan 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Yanardağın 12 Ocak 2020'deki patlamasının ardından çıkan kül ve duman, 56 kilometre uzaktaki başkent Manila'ya kadar taşınmıştı.
Filipinler Volkan ve Deprem Bilimleri Enstitüsü, patlamanın ardından bölgedeki acil durum seviyesini, "lav püskürme tehlikesine" işaret eden 4'e yükseltmiş, Ada'daki yerleşimlerin yanı sıra göl çevresinde bulunan yerleşimlerdeki 82 binden fazla kişi güvenlik nedeniyle tahliye edilmişti.
Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler'deki 24 aktif volkan arasında yer alıyor.
Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.
Video Haberler
- 'Baskın seçim olma olasılığı daha önde'
- Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
- Zelenski'den müzakereler için 'adil şartlar' uyarısı
- Kırşehir'de kayıp Hasan ile Şeyma'dan haber alınamıyor
- İYİ Partili isimden 'yeni seçim yasası' tepkisi
- Doktora 'enjektör'lü saldırı
- Şişli'de gece kulübünde başlayan kavga kanlı bitti
- Yemekhane zammını protesto ettiler
- 'Siz iktidarda, Erdoğan da ülkenin başında olmasa...'
- İstanbul'da El Kaide/HAD ve IŞİD operasyonu
En Çok Okunan Haberler
- Cem Karaca'nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor
- CHP, İç Anadolu masası da kuruyor
- Ramazan pidesinin fiyatı 10 TL'ye çıktı!
- Bilim Kurulu üyesinden umutlandıran açıklama
- Eski ehliyeti olanlar dikkat: Son tarih belli oldu
- Gayrimenkul sahipleri dikkat: Son 5 gün kaldı
- Toyota Corolla'nın 2021 modellerinde büyük indirim
- İşte Putin'in önündeki 5 senaryo
- 'Ben olsam...'
- İstanbul Boğaz'ı girişinde yabancı cisim hareketliliği