Filipinler'de, Üniversite mezuniyetinde silahlı saldırı gerçekleşti
Filipinler'in Metro Manila bölgesine bağlı Quezon kentinde bulunan Ateneo de Manila Üniversitesinde düzenlenen silahlı saldırıda eski Lamitan Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 3 kişi hayatını kaybetti.
GMA News'in haberine göre, Quezon Emniyet Müdürlüğü üst düzey yetkililerinden Remus Medina, hukuk fakültesi mezuniyet töreninin yapılacağı binanın önünde silahlı saldırı olduğunu açıkladı.
Quezon kenti yönetimi yetkilileri de saldırıda Lamitan kentinin eski Belediye Başkanı Rose Furigay ve üniversitenin güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Yetkililer, saldırıda hayatını kaybeden 3'üncü kişinin kimliğinin henüz belirlenemediğini ancak Furigay'ın koruması olduğunun düşünüldüğünü ifade etti.
Filipinler Ulusal Polisi, saldırının şüphelisinin ele geçirdiği araçla kaçmaya çalıştığı ancak yakalanarak gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
Diğer yandan, Filipinler Yüksek Mahkemesi Sözcüsü Brian Hosaka, Mahkeme Başkanı Alexander Gesmundo'nun da katılımcılardan olduğunu ifade etti.
Hosaka, saldırı esnasında henüz yolda olan Gesmundo'ya dönmesinin tavsiye edildiğini aktardı.
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