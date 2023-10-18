Filistin bayrağı ne zaman kullanılmaya başlandı? Filistin bayrağındaki renkler ne anlama geliyor?

Yayınlanma: 18.10.2023 - 13:43

Güncelleme: 18.10.2023 - 13:43

Filistin bayrağı, Filistin halkını ve devletini temsil etmek için kullanılan resmi bayraktır.



FİLİSTİN BAYRAĞI'NI KİM TASARLADI?

İlk olarak Şerif Hüseyin tarafından 1916 yılında Osmanlı Devletine karşı başlatılan Arap ayaklanmasının sembolü olarak tasarlandı. Filistin bayrağının tasarımı, 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü (PLO) tarafından kabul edildi. Bayrağın tasarımını PLO'nun kurucusu ve Filistinli liderlerden biri olan Yasser Arafat gerçekleştirdi. Arafat, Filistin halkının kimliğini ve bağımsızlık arzusunu yansıtan bir sembol oluşturmayı amaçladı. Bayrağın renkleri ve sembolleri bu amacı yansıtmaktadır.

FİLİSTİN BAYRAĞINDAKİ RENKLER NE ANLAMA GELİR?



Filistin bayrağı, yatay olarak üç eşit yatay şeritten oluşur: üstte siyah, ortada beyaz ve altta yeşil. Siyah şerit, Filistin halkının acısını ve geçmişini temsil eder. Beyaz şerit, barışı ve Filistin halkının umutlarını yansıtırken, yeşil şerit, Filistin topraklarının verimli doğasını sembolize eder. Bu üç renk, Filistin halkının tarihini, umutlarını ve bağımsızlık mücadelesini yansıtır.

Bayrağın ortasında yer alan bir başka önemli sembol ise siyah, beyaz ve yeşil şeritlerin yatay düzenini bir arada tutan bir kırmızı üçgen içerir. Bu kırmızı üçgen, Filistin halkının birliğini ve dayanışmasını simgeler. Ayrıca, bayrağın tam ortasında bulunan yedi yıldız, Arap dünyasını temsil eder ve Filistin halkının bu büyük coğrafyadaki yerini ifade eder.















