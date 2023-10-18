Kürecik Radar Üssü nerede? Kürecik Radar Üssü ne zaman kuruldu? Kürecik Radar Üssü neden açıldı?

Yayınlanma: 18.10.2023 - 10:41

Güncelleme: 18.10.2023 - 10:41

Malatya'da birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yurttaşlar, Gazze'de hastaneye düzenlene ve 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki göstermek amacıyla Kürecik Radar Üssü'ne gitti.



KÜRECİK RADAR ÜSSÜ NEREDE?



Kürecik Radar Üssü, Türkiye'nin Malatya iline bağlı Kürecik ilçesinde bulunmaktadır. Radar üssü, Kürecik'in yaklaşık 30 kilometre doğusunda, Malatya şehir merkezinin ise yaklaşık 60 kilometre doğusunda yer alıyor. 1960'larda, alan, Sovyetler Birliği hava sahasının gözetimi için bir radar üssüne ev sahipliği yapmıştı.

KÜRECİK RADAR ÜSSÜ NEDEN KURULDU?

Kasım 2010'daki NATO Lizbon zirvesinde, tüm ittifak üyelerini kapsayan bir balistik füze savunma sistemi kurmak için stratejik bir plan yapıldı. ATO üyesi bir devlet olarak, Türk hükûmeti kendi topraklarında erken uyarı radar sisteminin kurulmasını onayladı.

Eylül 2011'de İran, Türkiye'nin güneydoğusundaki erken uyarı radarının kurulması konusunda Türkiye'yi eleştirmiş ve olası bir savaş durumunda İsrail'i İran füze saldırılarından korumaya hizmet edeceği endişesini dile getirmişti.

Radar sisteminin kurulumu ABD askeri personeli tarafından gerçekleştirildi. Radar üssünün kurulması Şubat 2012'de tamamlandı. Radar istasyonunun kontrolü, Avrupa Aşamalı Adaptif Yaklaşımı (EPAA, European Phased Adaptive Approach) çerçevesinde NATO Komutanlığına devredildi

KÜRECİK RADAR ÜSSÜ NASIL KURULDU?

Kürecik Radar Üssü, 2012 yılında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir anlaşma sonucu kuruldu. Bu anlaşma çerçevesinde, Türkiye'ye ait bir radar üssü olarak inşa edilen tesis, Amerika'nın füze savunma sistemi olan ABD'nin Avrupa Füze Savunma Sistemi'nin (European Phased Adaptive Approach - EPAA) bir parçası olarak kullanılmaktadır. Kürecik Radar Üssü, bölgedeki füze tehditlerini izlemek ve savunma sistemlerine erken uyarı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu üs, hem Türkiye'nin hem de NATO'nun savunma kapasitesine katkıda bulunmayı hedeflemekte.



