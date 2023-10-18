Malatya'da, Kürecik Radar Üssü'nde İsrail protestosu

Yayınlanma: 18.10.2023 - 12:10

Güncelleme: 18.10.2023 - 12:15

İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef alması ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 500'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından tepkiler yurt genelinde birçok ile yayıldı.

Malatya'da da yurttaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan otoparkta toplanıp, buradan araç konvoyu ile Akçadağ ilçesinde bulunan ABD'nin Kürecik Radar Üssü'ne gitti. Topluluk, radar üssünde İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Protesto gösterisinin duyulmasının ardından kısa sürede binlerce vatandaş araçlarıyla belirlenen yere geldi ve kilometrelerce oluşan konvoy, Kürecik Radar Üssü yakınına ulaştı.

GENİŞ ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Eylemcilerin sayısının hızla arması üzerine, üs çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Jandarma ve polis, barikat kurarak kalabalığın radar üssüne yaklaşmasını engelledi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı protestoda 'Kahrolsun İsrail' gibi slogan atan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, tepkilerini gösterdikten bir süre sonra oradan ayrıldı.

BİBER GAZI İLE MÜDAHALE

Bölgeden ayrılmayan bir gruba ise polis önce biber gazı ile müdahale etti, daha sonra TOMA ile dağıtmaya çalıştı. Grubun barikatın içerisine doğru attığı taşlardan dolayı bazı polis, jandarma ve köy korucuları yaralandı. Yaralılar, hazır bekletilen ambulanslarda tedavi edildi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın da radar üssü yakınına gelerek gelişmeleri takip etti.

EYLEM 4 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 4 saat süren bekleyişin ardından grup dağılırken, kentin dört bir noktasında her hangi bir tehlikeli provokasyona karşı polis ve jandarma ekipleri hazır bekletildi.