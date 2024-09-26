Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM kürsüsünde: 'Halkımıza olanlardan tüm dünya sorumlu'

Yayınlanma: 26.09.2024 - 20:09

Güncelleme: 26.09.2024 - 20:09

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, New York'ta düzenlenen 79'uncu Genel Kurulu toplantısında konuşmasına başladı. Konuşmasına "Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir" diyerek başlayan Abbas, "Filistin bizim vatanımızdır. Babalarımızın, dedelerimizin toprağıdır. Bizim olarak kalacaktır. Ayrılmayacağız. Ayrılmayacağız. Ayrılmayacağız" dedi.

Abbas, şunları kaydetti:

"ABD tek başına ayağa kalktı ve 'Hayır, savaş devam edecek' dedi. Bunu veto hakkını kullanarak yaptı ve buna ek olarak İsrail'e binlerce masum sivili, çocuğu ve kadını öldürmek için kullandığı ölümcül silahları sağladı ve bu İsrail'i saldırganlığını sürdürmeye daha da teşvik etti. ABD desteklediği sürece neden devam etmesin ki? Bu Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik Konseyi'nde Filistin devletine BM'de tam üyelik verilmesine karşı oy kullanan tek üye olan ülke. Amerika'nın gözünde üyeliği hak etmiyoruz, bu yüzden veto hakkını buna karşı kullanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin halkımıza karşı çıkmakta nasıl ısrar edebildiğini anlamıyorum. Filistin halkı, İsrail işgal ordusunun şehit ettiği Ayşenur Hanım’ın duruşunu unutmayacaktır."



