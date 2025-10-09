'Filistin’in Mandela’sı' serbest bırakılmayacak

Başbakanlık Sözcüsü Tal Heinrich, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Heinrich, Gazze'de ateşkes ve İsrail ile Hamas arasında esir takasını içeren anlaşmanın son taslağının bu sabah Mısır'da formüle edilerek imzalandığını aktardı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin anlaşmayı onaylamasından sonra İsrail ordusunun belirlenen "ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekileceğini dile getiren Heinrich, bu çekilmeden sonra Gazze'nin yüzde 53'nün İsrail işgali altında kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Heinrich, Filistin direnişinin sembol isimlerinden olan Bergusi'nin ise esir takası kapsamında serbest bırakılmayacağını kaydetti.

Bergusi, Hamas'ın esir takası kapsamında serbest bırakılmasını istediği isimler arasında yer alıyor.

Bergusi, 1987'de patlak veren ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki 2. İntifada da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail, Fetih Merkez Konseyi üyesi Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.