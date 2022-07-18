Filistin'den ABD'ye çağrı: Yerleşim birimlerini durdurması için İsrail’e baskı yapın
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD yönetimini İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşa etme planını durdurması için baskı yapmaya çağırdı.
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin yönetiminin haftalık kabine toplantısında konuştu.
Muhammed Iştiyye, İsrail hükümetinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın 13-16 Temmuz’da İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan’ı kapsayan bölge ziyareti biter bitmez Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Yahudiler için yeni yerleşim planlarını onayladığına işaret etti.
Iştiyye, “ABD yönetimine iki devletli çözüm seçeneğini baltalayacak bu planları durdurmaya çağırıyoruz. Yerleşimler, Filistin halkının bağımsız devlet hakkını korumak için uluslararası kararlar uyarınca derhal durdurulmalıdır” dedi.
ABD Başkanı Biden, bölge turu kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde bir araya gelmişti.
Biden, burada yaptığı konuşmada, "iki devletli çözüm" konusuna değinerek, "ABD Başkanı olarak yanınızda bulunduğum bugün, iki devletli çözüm hedefine olan bağlılığım değişmedi. 1967 sınırlarında iki devlet, Filistinliler ve İsrailliler için eşit şekilde, güvenlik, refah, özgürlük ve demokrasi elde etmenin en iyi yolu olmaya devam etmektedir. Filistin halkı bağımsız, egemen, yaşanabilir ve bütünlüklü bir devleti hak ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- Yolcu uçağı takla attı, alevler içinde kaldı
- Pınar Gültekin ölümünün ikinci yılında anılıyor
- Babasını tutuklayan polislere silah doğrulttu
- Çekmeköy'de hareketlilik büyüyor
- '24 saat içinde tekrar yürürlüğe koyacağız'
- Trafik kazası sonrasında sürücüler arasında kavga
- Göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu
- 11 yerinden bıçaklandı: Mesleğini bıraktı
- Raporu eleştirdi, iktidara sert çıktı: 'Utanç verici'
- İstanbul'da korkunç olay: Yol kenarında ceset bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Üniversitelerin kontenjanları açıklandı
- 'Silahlar konuşmaya başladı'
- 'Ah Canikli ah! Pişmanlığa hazır mısın?'
- İmamoğlu davasında kritik iddia
- Napoli, Koulibaly'nin yerini Ostigard'la doldurdu
- 'SBK, rüşvet verdiği herkesi kayda almış!'
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- İmamoğlu'nun aile mezarlığına saldırı
- 'Cübbeli'den 'kaset' iddialarına yanıt
- Selçuk Ural: 'Hakan uyarılarıma rağmen sahte rapor aldı'