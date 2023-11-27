Filistinli mahkumlar, yaşadıklarını anlattı: Tehdit, baskı, işkence...

Yayınlanma: 27.11.2023 - 11:31

Güncelleme: 27.11.2023 - 12:13

İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında son üç günde 40 İsrailli ve 117 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı.

Serbest kalan Filistinli mahkumlar, ailelerine kavuştuktan sonra hapishanede yaşadıklarını anlattı

Fotoğraf: Abu Ghannam

ABU GHANNAM: BAŞINDAN BERİ DÖVDÜLER

Sky News'in aktardığına göre, 17 yaşındaki Abu Ghannam da İsrail ile Hamas arasında esir takası sonucu serbest bırakılan Filistinli mahkumlar arasında yer alıyordu.

Ghannam Abu Ghannam bir yıl önce bir otobüse taş atmakla suçlanarak gözaltına alındı. Abu Ghannam'ın annesi, oğlunun serbest kalmasına ilişkin, "Bu Tanrı'nın bir hediyesi. Sanki bir mucize gibi" dedi.

Ghannam, 7 Ekim'deki Hamas'ın Aksa Tufanı saldırılarından bu yana Filistinli mahkumların kaldığı hapishanenin çok daha kötü hale geldiğini belirterek, "Hapishane aşağılayıcıydı. Savaş başladığından beri gelip bizi dövüyorlardı ve köpek muamelesi görüyorduk" dedi.

Fotoğraf: Shoruk Dwayatt

SHOROUK DWAYATT: TEKRAR TUTUKLAMAKLA TEHDİT ETTİLER

Filistinli mahkum Shorouk Dwayatt, 2015 yılında Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir İsrailliyi bıçaklamak ve bir başkasını bıçaklamaya teşebbüs etmekten aldığı 16 yıllık cezanın yarısını çektikten sonra serbest bırakıldı.

İsrail işgaline karşı Filistinli mağdurlara yardım etmek için avukat olmak üzere eğitim alacağını söyleyen Dwayatt, hapishanedeki koşulların 7 Ekim'den sonra daha da kötüleştiğini ve erkek gardiyanların kadın mahkumlara vurduğunu ve eziyet ettiğini savundu.

İsrailli güvenlik güçlerinin kendisini tekrar hapsetmeye çalışmasından korktuğunu kaydeden Dwayatt, "En büyük korkum tekrar tutuklanmak, çünkü beni zaten bununla tehdit ettiler ve evimin her an işgal edilme ihtimali var" dedi.

Fotoğraf: Israa Jaabis

ISRAA JAABİS: KADIN MAHKUMLAR ÇOK KÖTÜ DURUMDA

Israa Jaabis, bir İsrail polisini yaralayan ve yüzünde ve ellerinde ciddi yanıklar bırakan bombalı saldırıdan hüküm giydikten sonra 2015 yılından beri hapisteydi.

Saldırı nedeniyle 11 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak takasın bir parçası olarak serbest bırakılmıştı.

Tutulduğu hapishanedeki koşullardan bahseden Jaabis, "Kadın mahkumlar gerçekten çok kötü durumdalar ve Arap-İsrailli kadınlar mahkum hareketlerini bilmiyorlar ve gardiyanlara nasıl davranacaklarını bilmiyorlar" dedi.

İsrail hapishanelerinde 2 bini idari gözaltında olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli olduğu tahmin ediliyor. 7 Ekim'den bu yana yüzlerce kişinin daha tutuklandığı ve hapse atıldığı biliniyor.