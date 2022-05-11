Fin istihbaratı: FSB ve MSS, Finlandiya'daki faaliyetlerini artırdı
Fin istihbaratı, Rus istihbaratı FSB'nin özellikle Finlandiya'nın NATO ile ilişkilerini takip ettiğini duyurdu.
Finlandiya Güvenlik İstihbarat Servisi (SUPO), yıllık raporunda, ülkedeki yabancı istihbarat ajanlarının sayısının, büyüklüğüne kıyasla orantısız bir şekilde fazla olduğunu duyurdu.
SUPO, Rus istihbaratının (FSB) özellikle Finlandiya'nın NATO ile ilişkileriyle yakından ilgilendiğini bildirdi.
'SÜPER GÜÇLER ARASINDAKİ GERİLİM İSTİHBARAT OPERASYONLARINI ARTIRIYOR'
SUPO, Finlandiya'nın yabancı güçler tarafından sürekli ve büyük ölçekli istihbarat operasyonlarına maruz kaldığını belirterek, "Bu operasyonlar iyi kaynaklara sahiptir ve sürekli bir nitelikte olma eğilimindedir. Kötüleşen güvenlik durumu ve süper güçler arasındaki gerilimler, bu operasyonların sayısının artmasına neden olabilir" açıklamalarında bulundu.
'ÜLKEDE EN FAZLA RUS VE ÇİN İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ FAALİYET YÜRÜTÜYOR'
SUPO, dış istihbarat servislerinin ülkedeki birçok alanda veri elde etmeye çalıştığını ifade ederek, "Finlandiya, çok sayıda yabancı istihbarat elemanlarına ev sahipliği yapıyor. Finlandiya'nın ulusal güvenliğini tehdit eden istihbarat operasyonları hâlâ ağırlıklı olarak, Rus ve Çin istihbarat örgütleri tarafından yürütülüyor" ifadelerini kullandı.
SUPO raporunda, Rus istihbaratının, Finlandiya'nın NATO ile ilişkisine özel bir ilgisi olduğunu belirterek, "Finlandiya'da son zamanlarda meydana gelen NATO tartışması, Finlandiya'nın NATO üyelik hedefine ilişkin kısa vadeli niyetleri hakkında istihbarat toplamayı daha da yoğunlaştıracak gibi görünüyor" yazıldı.
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