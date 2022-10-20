Financial Times Erdoğan'ın seçim için yeni adımlar atacağını öne sürdü

20 Ekim 2022 Perşembe, 06:30

İngiliz gazetesi Financial Times (FT), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023 yılında yapılacak olan genel seçimler için yeni adımlar atacağını ve ilk adımının "TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi" olduğunu iddia etti.

FT haberinde, 500 bin kişilik konut projesine, dört haftada 7 milyon kişinin başvurduğunu ve bu projenin "gelecek kamu harcamalarının ilk adımı" olduğundan bahsetti.

Hükümetin, 2022 yılındaki 9 aylık süreçte dengeli bir harcama politikası yürütmesine rağmen yılı yaklaşık 25 milyar dolar (yaklaşık 460 milyar TL) bütçe açığı ile kapatacağını aktaran FT, bu rakamın GSYİH'nın yüzde 3'üne yakın bir rakama denk geldiğiini belirtti.

"KURUM FİYAT VERMEKTEN KAÇINDI"

FT, Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre konut fiyatlarının, Temmuz ayında yıllık yüzde 53 yükselttiğini ve konut sahibi olmanın düşük gelirli aileler için ulaşılmaz hale geldiğini söyledi.

Haberde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, FT'ye verdiği röportaja değinildi.

Bakan Kurum verdiği röportajda, konut projesinin seçim çalışması olduğunu reddetti. Kurum, "Bu, yaklaşan seçimlerle ilgili endişeler nedeniyle yaptığımız bir proje değil. Aksine vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını her zaman dinledik" dedi.

Kurum'un, konut projesinin hükümete olan maliyetini söylemekten kaçındığına değinen FT, "Erdoğan, projelere devam edecek ve bunlardan bazıları ise seçim bildirgesinde yer alacak" sözlerine yer verdi.

"DÜŞÜŞ GERİLEDİ"

Haberde, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne olan desteğin, döviz krizi ve enflasyon sebebiyle düştüğü belirtildi. Ancak Metropoll tarafından yapılan anketlerde, ekonominin kötü yönetildiğini düşünenlerin oranının temmuzda yapılan asgari ücret zamlarından sonra gerilediği vurgulandı.

Analistler, "Erdoğan, konut projesi ile başlayan seçim adımlarına, asgari ücrete ve memur maaşlarına zam, emeklilere verilen promosyonlarda artış, konut kredilerinde indirim gibi adımlar atacak" dedi.

FT, Erdoğan'ın bu adımları için "muhalefeti zora sokacak hamleler" ifadesini kullandı.

Muhalefetin, konut projesi hakkındaki "Ekonomik ve gerçekçi değil. Daha önce yapılması gerekirdi. Erdoğan, inşaat sektöründeki dostlarına fayda sağlamayı amaçlıyor" eleştirileri de yer aldı.

FT’ye değerlendirmede bulunan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, “Diyorlar ki: Bakın, seçimi kazanırsak size bunu vereceğiz ama diğerleri gelirse bu imkânları vermezler” değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz ayrıca, medyanın Erdoğan tarafından kontrol edildiğini ve bu sebeple İYİ Parti'ye ait vaatlerin halka ulaşamadığını söyledi.

ANALİSTLER UYARDI

Haberde, Atilla Yeşilada, harcama çılgınlığının Erdoğan'ın popülaritesinde "geçici artışlar" sağlasa bile, bunun enflasyonu ve ithalat talebini artırarak geri tepeceğini söyledi.

Yeşilada, “Erdoğan’ın bu kadar para harcamasıyla enflasyonun yükselmemesi ve dövizin sabit kalması mucize olur” açıklamasında bulundu.

FT’ye değerlendirmelerde bulunan King's College London'da finans profesörü olan Gülçin Özkan, "Geçmişte yaptıkları her şeyin ötesinde, ellerinden gelen her şeyi yapmalarını bekliyorum çünkü bunlar son derece riskli hamleler. Mali paketin boyutu veya kredi garantilerinin boyutu açısından hiçbir şey beni şaşırtmaz" açıklamasında bulundu.