TOKİ'nin tanıtım TIR'ı Kızılay Meydanı'nda: Sanal gerçeklik gözlüğüyle konut projesini izlettiler

16 Ekim 2022 Pazar, 16:23

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle geçekleştirilecek sosyal konut, arsa ve iş yeri projesinin tanıtımı için hazırlanan TIR, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na park edildi.

TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç, tanıtım TIR'ında kampanyanın ayrıntıları anlatıldı.

Yurttaşlar, tanıtım TIR'ında sanal gerçeklik gözlüğü ile önce evleri gezdi, daha sonra TIR'ın içinde bulunan uzmanlardan da projeye dair bilgi aldı.

TOKİ Uygulama Dairesi Başkaı Osman Direnç, "Vatandaşlarımızın burada kat planlarımız ve projelerimizde kullandığımız malzemeler hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır. TIR'ımız 14 Ekim'de Ankara Kızılay Meydanı'nda görevine başlamış olup; Kırşehir, Konya, Diyarbakır, Tunceli, Zonguldak ve Muğla gibi 17 şehrimizde kent meydanlarında görevini 12 Kasım'a kadar yerine getirecektir. Rekor başvuru sayısı ile idaremize güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor tanıtım TIR'ımıza davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.