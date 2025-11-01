Financial Times: Jackson Vakfı, cinsel istismar suçlamalarını örtbas etmek için 2,5 milyon dolar ödedi

Financial Times’ın ulaştığı çekler ve belgeler, bu ödemenin, 2020’de yapılan 16,5 milyon dolarlık gizli uzlaşma anlaşmasının son taksiti olduğunu ortaya koydu.

İddialar, Jackson’ın ölümünden sonra mirasını yöneten avukat John Branca ile müzik yöneticisi John McClain’in 'itibar kurtarma' çabalarına büyük darbe vurma potansiyeli taşıyor.

CASCİO AİLESİ YENİDEN GÜNDEMDE

İstismar suçlamaları, Jackson’ın uzun yıllar yakın dostu olan Cascio ailesi tarafından gündeme getirildi. Ailenin beş üyesi, sanatçının kendilerini çocukluklarından itibaren yıllar boyunca manipüle edip istismar ettiğini öne sürdü.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi, 6 Kasım’da yapılacak duruşmada bu iddiaların açık mahkemede mi yoksa özel tahkim yoluyla mı görüleceğine karar verecek.

Cascio kardeşler, anlaşmaya baskı altında imza attıklarını, şartları tam olarak anlamadıklarını ve daha fazla tazminat hakkına sahip olduklarını savunuyor. Ayrıca, yaşadıklarını kamuoyu önünde anlatmak istediklerini belirtiyor.

VAKIF SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Michael Jackson Vakfı ise tüm suçlamaları reddediyor. Vakıf, 2025 yazında, sanatçının eski menajeri Frank Cascio’ya karşı 'şantaj' suçlamasıyla dava açarak, anlaşmazlığın 'gizli tahkim' kapsamında çözülmesini talep etti.

Vakıf, 2020’de imzalanan uzlaşmanın geçerli olduğunu ve bu anlaşmaya göre tüm uyuşmazlıkların özel yargı yoluyla çözülmesi gerektiğini savunuyor.

Cascio ailesi ise Kaliforniya yasalarının cinsel saldırı vakalarında gizlilik anlaşmalarını hükümsüz kıldığını belirterek uzlaşmanın yasal olarak geçersiz olduğunu iddia ediyor.

Aile ayrıca, vakfın travmalarını istismar ettiğini, kendilerini hukuki danışmanlık almaktan caydırdığını öne sürüyor.

Taraflar bir yılı aşkın süredir kapalı kapılar ardında müzakereler yürütüyor.

BEKLENEN FİLM ÖNCESİ KRİZ

Bu anlaşmazlık, Lionsgate ve Universal Pictures tarafından çekilen ve 155 milyon dolarlık bütçeye sahip 'Michael' adlı biyografik filmin tanıtım sürecine gölge düşürebilir.

Film, Nisan 2026’da vizyona girecek ve bu ay geniş kapsamlı bir tanıtım kampanyası başlayacak.

Jackson Vakfı bu filmi, sanatçının mirasını ve markasını yeniden canlandırma yolunda bir tür 'itibar restorasyonu projesi' olarak görüyor.

LEAVING NEVERLAND'İN ARDINDAN...

2019’da yayımlanan HBO belgeseli 'Leaving Neverland', Michael Jackson’ın çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden iki kişinin çarpıcı ifadelerini içermiş ve tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Bu belgeselden kısa süre sonra Cascio ailesi de kendi iddialarını gündeme getirdi.

2020’de yapılan uzlaşmaya göre, beş aile üyesine birkaç yıl içinde kişi başı yaklaşık 3,3 milyon dolar ödenmesi öngörülmüştü.

Vasiyetin yürütücülerinden John Branca, Financial Times’a yaptığı açıklamada, söz konusu uzlaşmanın, 'mecburi bir savunma hamlesi' olduğunu şu sözlerle açıkladı:

Leaving Neverland belgeselinden sağ çıktık ama bu yeni iddialarla baş edebileceğimizden emin değildim. Avukatlarım bana, ‘seçeneğin yok, eğer bu insanlar ortaya çıkıp konuşursa Michael biter; mirası da işi de sona erer’ dediler.

Branca, yaklaşan filmin Jackson’ın imajını yeniden şekillendireceğine inanıyor.