Çin, Dünya'nın Çatısı'na gözlemevi inşa edecek

23 Aralık 2021 Perşembe, 11:05

Çinli gök bilimciler, çarşamba günü imzalanan anlaşma ile "Dünya'nın Çatısı" olarak bilinen Qinghai-Tibet Platosu üzerinde dünya çapında bir astronomik gözlem üssü inşa etme kararı aldı.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevi'ndeki araştırmacılar, üç yıllık incelemenin ardından Qinghai eyaletinin kuzeybatısında yer alan Saishiteng Dağı'nda bulunan Lenghu bölgesinin gözlemevi inşa etmek için ideal bir yer olacağını tespit etti.



"DÜNYANIN EN İYİ ALANLARINDAN BİRİ"

Araştırma ekibinin, ağustos ayında Nature dergisinde yayımlanan makalesinde, Lenghu bölgesindeki platonun, geceleri berrak bir gökyüzüne sahip olduğu, atmosferik koşullarının değişmediği ve kuru iklim avantajlarına sahip olduğu belirtildi.

Bölgenin sahip olduğu bu özellikler sebebiyle, dünyanın en iyi gözlemevi alanlarından biri haline gelme potansiyeline sahip olduğu, Hawaii ve Şili'deki mevcut alanlar kadar iyi olabileceği ifade edildi.



"KRİTİK BİR DESTEK SAĞLAYACAK"

Bilim insanlarının araştırmalarında, Lenghu astronomik gözlem üssünün inşasının, Çin'deki optik astronomi, gezegen bilimi ve derin uzay araştırmalarının gelişimi için kritik bir destek sağlayacağı belirtildi.

