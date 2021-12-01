Financial Times'tan 'Erdoğan' yorumu: 'Baskı yaptı'

01 Aralık 2021 Çarşamba, 12:24

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3. çeyreğe ilişkin GSYH verilerini açıklaması dış basında gündem oldu. Financial Times, Türkiye ekonomisinin yüzde 7,4 büyüdüğüne ilişkin veriyi, "Analistler, hızla yükselen enflasyon ve değer kaybeden lira nedeniyle büyüme hızının sürdürülemez olduğu konusunda uyardı" şeklinde yorumladı.

Capital Economics'ten Jason Tuvey, "Merkez Bankası'nın Erdoğan'ın talimatıyla eylül ayında faiz oranlarını düşürmeye başlamasından bu yana dolar karşısında yüzde 30'dan fazla değer kaybeden liradaki keskin düşüş göz önüne alındığında hızlı genişlemenin sürmesinin pek mümkün olmadığı" konusunda uyardı.

Tuvey, "Türkiye hâlâ bir kur krizinde ve keskin bir döviz düşüşünden bekleyeceğimiz daha zararlı etkilerden bazılarının filtrelenmesi muhtemel" dedi.

"ÜÇ KEZ FAİZ İNDİRİMİNE GİTMESİ İÇİN BASKI YAPTI"

FT'nin haberinde, "Yüksek faiz oranlarının enflasyonu düşürmek yerine enflasyona neden olduğu şeklindeki alışılmışın dışında bir görüşe sahip olan Erdoğan, yıllık enflasyonun neredeyse yüzde 20'ye yükselmesine rağmen Merkez Bankası'na son üç ayda üç kez faiz indirimine gitmesi için baskı yaptı" ifadeleri yer aldı.

Haberde, "Her ne pahasına olursa olsun hızlı büyüme saplantısı, son yıllarda tekrarlanan yüksek enflasyon ve finansal oynaklık krizlerine yol açan cumhurbaşkanı, önceki krizler sırasında istikrarı yeniden sağlamak için keskin oran artışlarını kabul etmek zorunda kaldı. Bu da büyümeye zarar verdi" denildi.

FT son olarak, "Ekonomistler, stratejinin bazı bölümleri başarılı olsa bile, bunun yaşam standartlarını ciddi şekilde aşındırma riskini taşıyan, yükselen bir enflasyon pahasına geleceğini söylüyor" ifadelerine yer verdi.