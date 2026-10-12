Finlandiya'dan sıra dışı iş ilanı: Burnu iyi koku alanlara 2 bin Euro!

Finlandiya'da yayımlanan sıra dışı bir iş ilanı, alışılmış çalışma koşullarından oldukça farklı bir deneyim sunuyor.

Ülkenin güneybatısında bulunan Turku Takımadaları'nın turizm kuruluşu, adaları dolaşarak bölgenin kokularını değerlendirecek bir kişi aradığını duyurdu.

Visit Turku Archipelago adlı turizm kuruluşu, bölgenin "dünyanın en güzel kokan turizm destinasyonu" olduğunu savunuyor.

Kuruluş, bu iddiasını ziyaretçilerin deneyimleriyle desteklemek amacıyla bağımsız bir koku değerlendiricisi istihdam etmeyi planlıyor.

İşe alınacak kişi, 2027 yılının mayıs veya haziran ayında Finlandiya'ya giderek yaklaşık bir hafta boyunca takımadaların farklı noktalarını ziyaret edecek.

KOKU ALARAK 2 BİN EURO KAZANACAK

İş ilanına göre seçilen adaya, 5 ila 7 gün sürecek görev karşılığında 2 bin Euro brüt ücret ödenecek.

Bunun yanı sıra yolculuk ve konaklama masrafları kuruluş tarafından karşılanacak. Çalışana yasal tatil ücreti de verilecek.

Görev kapsamında deniz havası, çam ormanları, sauna buharı ve taze pişmiş ekmek gibi bölgeye özgü kokular değerlendirilecek.

Çalışandan yalnızca kokuları tanımlaması değil, bu kokuların ziyaretçiler açısından neden ilgi çekici olduğunu da anlatması istenecek.

GÖREVİ KOKLAMAK VE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMAK

Seçilecek aday, takımadalardaki yolculuğunu fotoğraf ve videolarla belgelemekle de sorumlu olacak.

Hazırlanan içerikler, turizm kuruluşunun sosyal medya hesaplarında ve diğer tanıtım kanallarında kullanılabilecek.

Çalışan, gezinin sonunda deneyimlerini ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlayacak.

Kampanyayla ziyaretçilerin yalnızca bölgenin manzaralarını değil, kokularını da keşfetmeye teşvik edilmesi amaçlanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İşe başvurmak için koku uzmanı olmak veya özel bir eğitim almak gerekmiyor.

Ancak adayların en az 18 yaşında olması, güçlü bir koku alma duyusuna sahip bulunması ve kamera karşısında kendilerini rahatça ifade edebilmesi bekleniyor.

Başvuru yapacak kişilerin ayrıca fotoğraf ve video çekebilecek bir akıllı telefona ya da benzer ekipmana sahip olması gerekiyor.

En önemli koşullardan biri ise adayların hem başvuru sırasında hem de 2027'deki çalışma döneminde Finlandiya'da yasal çalışma hakkına sahip olması.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adayların Instagram veya TikTok üzerinden kısa bir başvuru videosu yayımlaması gerekiyor.

Videoda kendilerini tanıtmaları, seçtikleri bir nesneyi koklayarak kokusunu değerlendirmeleri isteniyor.

Paylaşımda @saaristo_finland hesabının etiketlenmesi ve #SaaristoNoseJob etiketinin kullanılması gerekiyor.

Videonun herkese açık bir hesaptan paylaşılması ve bağlantısının resmî başvuru formuna eklenmesi de zorunlu.

Başvurular 25 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Sonuçlar adaylara 10 Kasım'a kadar e-posta yoluyla bildirilecek, işe seçilen kişinin adı ise 17 Kasım'da açıklanacak.