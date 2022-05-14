Finlandiya hükümeti NATO üyeliği kararını oyladı

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:45

Finlandiya'da iktidar koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti, ülkenin NATO üyeliğine başvurması yönünde karar aldı.

Karar için toplanan Sosyal Demokrat Parti Konseyi'nden NATO'ya üyelik başvurusu yapılması kararı çıktı.

NATO'ya üyelik konusunda yapılan oylamada 53 üye "evet" ve 5 üye "hayır" derken 2 üye çekimser kaldı.

Yarın Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, ülkelerinin NATO'ya üyelik başvurusu kararını açıklayıp parlamentonun onayına sunacak. NATO üyelik başvurusu parlamentoda 15-16 Mayıs'ta tartışılıp nihai karar alınacak.

Basın toplantısı düzenleyen Başbakan Marin, NATO üyeliğinin Finlandiya'nın güvenliğini güçlendireceğini ve bir NATO üyesi olarak Finlandiya'nın tüm savunma ittifakını güçlendireceğini ifade etti.

Marin, Türkiye'nin şu ana kadar Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda olumlu olduğunu savunarak, endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti.