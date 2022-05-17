Finlandiya parlamentosu onayladı: Finlandiya NATO'ya başvuruyor
Finlandiya parlamentosu, hükümetin NATO'ya üyelik başvurusuna onay verdi.
Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci süratle devam ediyor.
Finlandiya, bir hafta içinde NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmak maksadıyla hem yurtiçinde hem de yurtdışında çeşitli girişimlerde bulundu.
Son olarak Finlandiya milletvekilleri, parlamentoda gerçekleştirilen oylamada 188 evet, 8 hayır oyu vererek ülkenin NATO'ya katılmasını resmen onayladı. 3 milletvekili oylamaya katılamadı.
Hükümetin, parlamento kararını Hükümet Genel Kurulu'nda tartışmasından sonra NATO'ya üyelik başvurusunda bulunması bekleniyor.
ÖN KOŞUL VE ÇEKİNCE YOK
Parlamento Dış İlişkiler Komitesi, ülkenin NATO'ya üyelik başvuru sürecinde ön koşullar veya çekinceler koymanın gerekli olduğunu düşünmediğini bildirdi.
Komiteye göre, Finlandiya'nın güvenlik ortamı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi sonucunda bozuldu.
ERDOĞAN KARŞI ÇIKMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmalarına onay vermeyeceklerini tekrarlamıştı. Erdoğan iki ülke dışişleri bakanlarının Türkiye'ye gelme planlarına ilişkin "Yorulmasınlar" demişti.
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