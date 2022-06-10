Finlandiya, Rusya sınırına tel örgü çekecek
Finlandiya, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş üzerine, Rusya ile olan sınırına tel örgü çekmeye karar verdi.
CMS Times'ta yer alan habere göre, Finlandiya İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle askeri ve askeri olmayan çeşitli tehditlerden korunmak amacıyla Rusya sınırındaki güvenliğin artırılacağı belirtildi.
Moskova'nın göçmenleri siyasi baskı uygulamak için kullanabileceğinden endişe duyan Helsinki, Rusya ile olan 1300 kilometrelik doğu sınırına daha sağlam tel örgülerin inşasını kolaylaştıracak yasal değişiklikler yapmayı planlıyor.
Ülkenin sınırlarında mevcut durumda hayvanların yanlış tarafa geçmesini önlemek için ahşap çitler kullanılıyor.
Tel örgülerin inşasına dair değişikliklerin "mümkün olan en kısa sürede" yürürlüğe girmesi planlanıyor.
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