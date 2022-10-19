Finlandiya, Rusya sınırına tel örgü çekiyor: Parlamento önergeyi destekledi
Finlandiya parlamentosu, Rusya sınırı boyunca tel örgü çekilmesi önergesini destekledi.
Finlandiya'nın Rusya'yla olan sınırının bazı bölümlerine tel örgü çekilmesi teklifi, Finlandiya parlamentosundaki partilerden büyük destek aldı.
Başbakan Sanna Marin, tamamlanması dört yıl sürecek tel örgünün inşasını görüşmek üzere toplantı düzenledi.
Toplantı sonrasında medyaya açıklamalarda bulunan Marin, hükümetin projeyi bu sonbaharda ek bir bütçeyle gündeme getireceğini, inşaatın ilk yılında maliyetin 140 milyon euro (138 milyon ABD doları) olmasının beklendiğini söyledi.
Finlandiya'nın Rusya'yla yaklaşık 1.300 kilometre uzunluğunda kara sınırı bulunuyor ve tel örgünün uzunluğunun yaklaşık 300 kilometre olması bekleniyor.
Şu anda sınırda sadece büyükbaş hayvanların geçişini önleyecek birkaç küçük tel örgü bulunuyor.
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