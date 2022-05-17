Finlandiya ve İsveç'ten Türkiye'ye mesaj: Konuşmaya hazırız

17 Mayıs 2022 Salı, 18:11

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Andersson ve Niinistö, Finlandiya ve İsveç'in yarın NATO üyeliğine beraber başvuracaklarını duyurdu.

Sauli Niinistö, İsveç'i bir ortak ve kardeş olarak tanımlayarak, "Şimdi İskandinav bölgesinin bir güvenlik kalesi olacağını görüyoruz. Sadece demokrasi, refah ve insan hakları değil, aynı zamanda güvenlik konusunda da bu mümkün olacak" dedi.

Magdalena Andersson, Finlandiya ile NATO'ya katılmalarının önemli olduğuna dikkat çekerek, "NATO üyeliği, İsveç'i ve aynı zamanda Baltık Denizi'nin güvenliğini güçlendirecek. Ayrıca, NATO'ya Finlandiya ile birlikte katılmamız, kuzey Avrupa'da güvenliğe katkıda bulunabileceğimiz anlamına geliyor" diye konuştu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'DAN TÜRKİYE'YE MESAJ

Niinistö, Türkiye'den gelen tepkilere değinerek, "Türkiye, daha önce Finlandiya'nın üyeliğine karşı olumlu bir tutum sergilemişti, ancak yeni tutumuna şaşırdık. Finlandiya, Türkiye ile hemen hemen her şeyi tartışmaya hazır ve çözüm odaklı iyimser yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Andersson, Türkiye ile yürütülen temaslara işaret ederek, "İsveç, Türkiye ile çeşitli düzeylerde temas kurmaya devam ediyor. İsveç, NATO üyeliği için geçmişte Türkiye'den destek almıştı" dedi.

WASHİNGTON'A GİDECEKLER

Finlandiya Devlet Televizyonu YLE'ye göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Perşembe günü ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Washington'a gidecek.

Washington'da yapılacak görüşmelerde, NATO'ya katılma sürecinin ve Türkiye'nin tutumunun ele alınacağı bildirildi.