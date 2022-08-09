Finlandiya'dan AB'ye çağrı: Rus turistlerin AB ülkelerine girişi sınırlandırılsın

09 Ağustos 2022 Salı, 12:10

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanna Marin, Rus turistlerin Schengen bölgesi ülkelerine girişini kısıtlamak için Avrupa Konseyi'ne çağrıda bulundu.

Marin, "Rusya Avrupa'da acımasız ve agresif bir savaş yürütürken, Rusların, Avrupa'da normal bir hayat yaşayabilmesi ve kıtayı turist şeklinde rahat dolaşabilmesi yanlış" dedi.

Marin, Finlandiya sınırının herhangi bir Schengen ülkesinin vizesiyle geçilebileceği için AB ülkelerinin bu sorunu birlikte çözmesini umduğunu söyledi.

'TURİSTLERİN ÜLKELERE GİRİŞİ SINIRLANDIRILSIN'

Sanna Marin, Rus turistlerin Avrupa seyahatlerinin ilkbahar döneminde AB zirvelerinde tartışıldığını dile getirdi.

Marin, "Bu konunun Avrupa Konseyi'nin sonraki toplantılarında daha da güçlü bir şekilde gündeme getirileceğine inanıyorum. Kişisel görüşüm, turizmin sınırlandırılması gerektiği yönünde" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batılı ülkelere seskenerek tüm Rus vatandaşlarının girişini yasaklama çağrısında bulunmuştu.