Finlandiya'dan NATO üyeliğine ilişkin yeni açıklama

15 Nisan 2022 Cuma, 14:16

Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurması gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in ardından Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Haavisto, “280 binden fazla yedek askerimiz mevcut. F-35 savaş uçaklarına yatırım yaptık, 60 tanesi Finlandiya'ya gelecek. Savunma güçlerimize büyük önem veriyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından yeni güvenlik tehditlerinin ortaya çıktığı bir dünyada yaşıyoruz” dedi.

TEHDİTLERE HAZIRIZ

Pekka Haavisto, Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu tartışmalarına ilişkin olarak “Finlandiya, tüm tartışmaları yaz ortasına kadar bitirecek ve bir karar verecek. Bunun sonucunda Rusya'dan bir tepki bekliyoruz ve farklı tehditlere de hazırız. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, kamuoyunun NATO'ya bakış açısını değiştirdi” ifadelerini kullandı.

NATO İLE YAKIN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ

Finlandiya'nın askeri tarafsızlık konusundaki tutumunu neden değiştirdiği sorusuna yanıt veren Havisto, “Birincisi, Rusya bölgede daha yüksek riskler oluşturmaya hazır. İkincisi, Rusya 100.000'den fazla askeri tek bir noktada toplayabiliyor. Üçüncüsü ki bu en önemlisi, nükleer ve kimyasal silahların kullanımını dile getiriyorlar. Bütün bunlar Finlandiya'nın güvenliğini etkiliyor. NATO ile daha yakın işbirliği sayesinde çevremizdeki tüm çeşitli tehditleri ele alabilir, üstesinden gelebiliriz” dedi.