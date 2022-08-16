Finlandiya'dan, Rusya'ya vize kısıtlaması
Finlandiya, Rus vatandaşlarına verdiği vize sayısını yüzde 90 azaltıyor
Finlandiya'nın, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rus vatandaşlarına verdiği vize sayısını yüzde 90 azaltacağı duyuruldu.
Politico'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin eylülden itibaren Rus turistlerin vize başvurularının sadece yüzde 10'unu kabul edeceğini açıkladı.
Bu karar ile Rus vatandaşları tarafından Finlandiya'ya yapılan günlük yaklaşık bin başvurunun 100'üne vize verilmesi bekleniyor.
Gazeteciler, muhalifler veya aktivistler gibi bazı gruplara vize konusunda istisna sağlanabileceği düşünülürken, Haavisto, bakanlığının program konusunda İçişleri Bakanlığıyla görüşeceğini söyledi.
Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Estonya, Letonya ve Polonya, Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için Rus vatandaşlarına vize vermeyi durdururken, Almanya bunu reddediyor.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün düzenlediği basın toplantısında, Rusya'ya seyahat yasağının amaçlanan yaptırımları baltaladığını ifade ederek, "Bu Rus halkının savaşı değil, Putin'in savaşı.” demişti.
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