Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Silahların ihracat lisanslarını verebiliriz

08 Aralık 2022 Perşembe, 16:37

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ankara'da bir araya geldi.

Antti Kaikkonen, Hulusi Akar ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaikkonen, Akar ile "olumlu" bir görüşme gerçekleştirdiği ifade ederek, iki ülke arasındaki temasların devam edeceğini söyledi.

YLE'nin aktardığına göre Kaikkonen, Ankara'daki görüşmeye ilişkin, "Türkiye ile Finlandiya arasındaki karşılıklı anlayışı arttırdığını" belirterek, "Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamaya hazır olup olmadığına ilişkin takvim toplantıda netleştirilmedi. Sabırlı olmalıyız" dedi.

Türkiye'ye bir silah ambargosu uygulamadıklarını belirten Kaikkonen, ambargo veya kısıtlamaları olay bazında değerlendirdiklerini aktardı.

"TÜRKİYE, BİZDEN SOMUT ADIMLAR ATMAMIZI İSTİYOR"

Kaikkonen, "Türkiye'ye kategorik bir silah ambargosu uygulamadığımızı Madrid'de zaten söylemiştik. Finlandiya, önümüzdeki süreçte Türkiye'ye bazı silahların ihracat lisanslarını verebilir" diye konuştu.

Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurularına ilişkin endişelerinin toplantı sırasında "uzun uzun" tartışıldığını kaydeden Kaikkonen, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten terörle mücadele konusunda somut adımlar atmasını istiyor" ifadelerini kullandı.