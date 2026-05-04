Firar iddiası gündemde: Üst düzey Rus yetkili ABD’ye sığındı

Rusya’da Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı’nda görevli eski bakan yardımcısı Denis Butsayev’in, hakkında yürütülen soruşturmadan kaçmak için ABD’ye gittiği öne sürüldü.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Butsayev’i 22 Nisan’da resmen görevden aldı. Ancak iddialara göre Butsayev, bu karardan günler önce ülkeyi terk etti.

Bağımsız gazeteci Farida Rustamova, Butsayev’in 18 Nisan’da Rusya’dan ayrıldığını ve Belarus üzerinden yurt dışına çıktığını yazdı.

Rustamova, Butsayev’in kaçışının bu düzeydeki bir Rus yetkili için “ilk bilinen örnek” olduğunu belirtti. Haberde, Butsayev’in 2024’ten bu yana yurtdışına kaçarak soruşturmadan kaçabilen ilk üst düzey isim olduğu ifade edildi.

ABD'YE GİTTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İddiaya göre Butsayev, Belarus’un başkenti Minsk ve Gürcistan’ın başkenti Tiflis üzerinden ABD’ye ulaştı.

Kaynaklar, Butsayev’in önceden uyarıldığı ve bu sayede ülkeden çıkabildiğini öne sürdü.

Butsayev’in daha önce CEO’luğunu yaptığı Rusya Çevre Operatörü şirketinde dolandırıcılık soruşturması yürütüldüğü belirtiliyor.

Yetkililerin, şirketin üst düzey yöneticileri hakkında inceleme başlattığı, Butsayev’in de bu soruşturmada “ilgili kişi” konumunda olduğu ifade edildi. Ancak hakkında resmi suçlama bulunup bulunmadığı netlik kazanmadı.