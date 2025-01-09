Firavunları tedavi eden 'büyücü-doktorun' mezarı keşfedildi

Yayınlanma: 09.01.2025 - 10:46

Güncelleme: 09.01.2025 - 10:46

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, eski Sakkara eyaletinde yaklaşık 4 bin yıl önce firavunları tedavi eden “çok yetenekli bir büyücü-doktorun” mezarının keşfedildiğini duyurdu.

Bakanlık, “Mezar, güzelce boyanmış sahte bir kapı ve cenaze sunuları sahneleri de dahil olmak üzere çarpıcı oymalar ve canlı sanat eserleriyle süslenmiştir” açıklamasında bulundu.

Arkeologlar mezarın üzerindeki oymalardan, mezarın altıncı hanedanlıktan Kral 2. Pepe döneminde, yaklaşık MÖ 2305 ile MÖ 2118 yılları arasında yaşamış olan hekim “Teti Neb Fu”ya ait olduğu sonucuna vardılar.

Yazıtların, Teti Neb Fu'nun ünlü olduğunu ve “sarayın başhekimi” ve tanrıça Serket'in “rahibi ve büyücüsü” de dahil olmak üzere “eksiksiz bir dizi unvana” sahip olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Teti Neb Fu'nun, aynı zamanda kraliyet dişçisi ve “bitki tıbbı müdürü” olarak da görev yaptığı tahmin ediliyor.

Bakanlık, keşfin antik Mısır kültürü ve günlük yaşamı hakkında yeni bilgiler sağladığını belirtti.

Kral 2. Pepe'nin sarayının diğer üyelerinin kalıntılarını da onun ve eşlerinin yanına gömülmüş olarak ortaya çıkaran arkeologlar, mezarlığın sahibinin adını ve unvanlarını gösteren hiyerogliflerin bulunduğu taş bir tabut da buldular.

Son buluntular, Sakkara'da 2022 yılında başlayan ve halen devam etmekte olan bir kazıda ortaya çıktı.

Arkeologlar, Teti Neb Fu'nun özenle hazırlanmış mezarının, eski Mısır krallığının hem tıbba hem de büyüye saygı duyduğunu gösterdiğini söyledi.

Daha önceki buluntular, eski Mısırlıların kanseri anlamaya ve tedavi etmeye çalıştıklarını ve çeşitli hastalıklar için bitkisel tentürler ve losyonlar geliştirmeye çalıştıklarını göstermişti.