Fiyat artışları İngiltere'de ikinci el alışverişi moda haline getirdi

06 Kasım 2022 Pazar, 11:54

Steffan Messenger, BBC Galler Çevre Muhabiri

İngiltere'de hayat pahalılığının artmasıyla ikinci el alışveriş yapanların sayısı yükselmeye başladı.

İkinci el eşya satan hayır kurumlarından alışveriş yapmayı tercih eden Lauren Knapman, neler bulduğunu online olarak da paylaşıyor. Bunu daha ucuz oldukları için yaptığını belirten 28 yaşındaki Knapman, "Hem çevre için hem de cüzdanınız için daha iyi" diyor.

İnsanlar eskiden ikinci el alışveriş yapmaktan çekindiklerini, maddi olarak zorluk çektiklerinin düşünülmesini istemediklerini ekleyen Knipman, artık düşünce yapılarının değiştiğini belirtiyor. Bunun aynı zamanda sürdürülebilirlikle alakalı olduğunu ifade ediyor.

Knapman, geçtiğimiz Nisan ayında evlendi. Hayır kurularından şarap bardakları, mumluklar, pasta tabakları satın aldı.

"Bulabildiğiniz sürece yenisini almanıza gerek yok. Düğünden sonra hepsini sattık, böylece etrafta gereksiz eşyalar kalmadı."

Eski bir hayır kurumu dükkanı müdavimi olan 40 yaşındaki Kelly Allen, sürdürülebilir modayla ilgili bir blog hazırlıyor.

Allen "?Bu bir çeşit hazine avı, hayır kurumuna gittiğinizde orada saklı küçük bir mücevher bulabilirsiniz" diyor ve ekliyor:

"Bir yandan maddi sıkıntı yaşayan insanlar var, dolayısıyla bu tip yerlere gitmek mantıklı. Ancak bu, bir moda haline de geliyor".

Öte yandan Allen fiyatların bu dükkanlarda da arttığına dikkat çekiyor ve "Eğer gerçekten ikinci el dükkanlarına mecbursanız, bu endişe verici" diyor.

İngiltere'de 600 ikinci el dükkanı olan Kanser Araştırma Kurumu fiyatlarında geçtiğimiz aylarda yüzde 14 artış oldu.

BBC Julie Byard

Kanser Araştırma Kurumu ticari müdürü Julie Byard, pek çok kişinin maddi durumundan dolayı ikinci el dükkanlarını kullandığını belirtiyor. Ancak pazar araştırmalarının, şu anki ekonomik durumdan ötürü insanların ikinci el ürünlere daha çok yönelmeye başladığını gösterdiğini ekliyor.

Byard'ın aktardığına göre, bu hayır kurumunun dükkanlarında her yıl 25 bin ton tekstil ürünü el değiştiriyor. Ancak Galler'deki bağışlar son üç ayda yüzde 10 düştü. Bu da hayat pahalılığının artmasının başka bir sonucu.

BBC Rhys Jones

Galler'deki The Climate Shop isimli dükkanda ise ikinci el kıyafet ve ürünler para yerine Kenya'da ağaç ekimi üzerine çalışan bir hayır kuruma finansal destek karşılığında satılıyor.

Dükkanın bulunduğu kasabanın belediye yardımcısı Rhys Jones bu dükkanda gönüllü olarak çalışıyor. Jones, her gün daha fazla insanın ikinci el alışveriş yaptığını ve bunda yanlış bir şey olmadığını gördüklerini ifade ediyor. Bunun bir sebebinin pandemi olduğunu belirten Jones, "İnsanlar alışveriş tarzını değiştirdi" diyor.

"İnsanlar artık yerel halka nasıl yardım edebilirim diye düşünürken bir yandan da gezegene nasıl yardım edebilir diye düşünmeye başladı."

Gönüllü Sara Avila da "korkunç fazla sayıda insanın" enerji fiyatlarının yükselmesinin ardından bu kış için sıcaklığı içeride tutmaya yardımcı olacak malzemeler sorduğunu belirtiyor.

"Donmaktan korkuyorlar ve yeni perde almak korkunç derecede pahalı. Burada sadece birkaç pound."

BBC Sara Avila

Moda blogu hazırlayan Kelly Allen, eski tekstil ürünlerinin tamir ve dikişle yeni ürünler haline geldiğini belirtiyor: "Eğer giyilemeyecek kadar eski ve kötüyse de onları temizlik için kullanın."

Yine Galler'deki Repair Cafe'nin müdürü Phoebe Brown da organizasyonlarına ilgilinin geçtiğimiz yıl büyük ölçüde arttığını söylüyor.

Bu kafede gerçekleştirilen etkinliklerde insanlar bozulan bisiklet ya da elektronik aletlerini, zarar görmüş kıyafetlerini getirip ücretsiz bir şekilde tamir ettiriyor.

Brown, bunun hem hayat pahalılığına hem de iklim krizine karşı önlem olduğunu belirtiyor.