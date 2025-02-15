Florida’nın kanalizasyonları, vahşi hayvanlarla dolu!

Yayınlanma: 15.02.2025 - 11:22

Güncelleme: 15.02.2025 - 11:22

Florida’da yapılan yeni bir araştırma, şehrin kanalizasyon sistemlerinin timsahlar, rakunlar ve birçok yabani hayvan tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı. Bilim insanlarının yürüttüğü çalışma, şehirleşmenin hızlanmasıyla birlikte vahşi hayvanların insan yapımı altyapılara adapte olduğunu gösterdi.

Urban Naturalist dergisinde yayımlanan araştırmada, Florida’nın Alachua bölgesinde yeraltı kanalizasyon sistemlerinin vahşi hayvanlar tarafından nasıl kullanıldığı incelendi. Araştırmacılar, kanalizasyonlara yerleştirilen kamera tuzakları sayesinde 35 farklı omurgalı türünün bu alanları kullandığını tespit etti.

Florida Üniversitesi’nden çalışmanın eş yazarı Alan Ivory, "Aşağıdaki hayvanların bolluğu şaşırtıcıydı" diyerek bu keşfin beklenenden çok daha büyük olduğunu belirtti.

TİMSAHLAR KANALİZASYON BORULARINDA DOLAŞIYOR

Araştırmada en dikkat çeken bulgulardan biri, Amerikan timsahı (Alligator mississippiensis) başta olmak üzere yedi farklı sürüngen türünün bu sistemleri aktif şekilde kullanması oldu. Timsahların özellikle göletler arasındaki bağlantıları geçmek ve işlek yolları kullanmamak için borulara yöneldiği belirlendi.

Araştırmacılar, timsahların gözlemlendiği 5 bölgeden 4’ünde bu hayvanların menfezleri kullanarak göletler arasında hareket ettiğini ve karayollarından kaçındığını belirtti.

YERALTINDAKİ DİĞER MİSAFİRLER

Kanalizasyonda en sık karşılaşılan türlerden biri de rakunlar oldu. Özellikle ABD’nin güneydoğusuna özgü bu hayvanlar, borularda sıkça görüntülendi. Bunun yanı sıra küçük yarasalar, keseli sıçanlar, armadillolar, kediler, siyah sıçanlar, sincaplar, ak balıkçıllar, kırlangıçlar ve çeşitli kurbağa türleri de kanalizasyon sisteminde tespit edildi.

Araştırma, bazı hayvanların bilinçli olarak kanalizasyonları bir geçiş noktası olarak kullandığını, bazılarının ise fırtınalar sırasında borulara sürüklendiğini ortaya koydu.

HAYVANLAR İÇİN YENİ BİR TEHDİT Mİ?

Bilim insanları, bu keşfin ekolojik denge açısından önemli sonuçları olabileceğini belirtti. Özellikle küçük sürüngenler ve amfibilerin kanalizasyon sistemlerine düştükten sonra çıkamama riski taşıdığı vurgulandı. Çalışmada, bu tür hayvanların kapana kısılmasını önlemek için borulara tırmanma yardımcıları ve dışlama cihazları eklenmesi önerildi.

Araştırmacılar, "Eğer amfibiler kanalizasyona düşüp çıkamıyorsa, bu onların ölümüne yol açabilir. Geçişlerini güvenli hale getirmek için yeni önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.

Bu çalışma, kentsel ekosistemlerin hayvanlar üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Florida’da yaşayanlar için ise bu keşif, şehrin sadece insanların değil, yeraltında gizli bir dünyada dolaşan yüzlerce yabani hayvanın da yaşam alanı olduğunu gösteriyor.