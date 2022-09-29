Florida'yı etkisi altına alan Ian Kasırgası yaklaşık 2 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı
Ian Kasırgası, şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, rüzgar ve sellerle Florida yarımadasında etkisini sürdürürken yaklaşık 2 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin kamuoyuna yönelik yayımladığı son uyarıya göre, Florida'nın güneybatısına Çarşamba günü öğleden sonra ulaşan Ian, saatte 185 kilometre maksimum sürdürebilir rüzgar hızına düşerek zayıfladı.
Fırtına'nın Florida'nın iç kesiminde hareket ederek, Perşembe günü geç saatlerde Atlas Okyanusu'nun batısında etkili olması bekleniyor.
Ian Kasırgası'nın, Cuma günü kuzeye doğru yönelerek Florida'nın kuzeydoğusu, Georgia ve Güney Carolina kıyılarına yaklaşacağı tahmini yapılıyor.
Florida Valisi Ron DeSantis, eyalet sakinlerine "dışarı çıkarken dikkatli olmaları" çağrısında bulundu.
DeSantis, Twitter mesajında, "Devrilmiş elektrik hatlarından uzak durun, durgun sulardan kaçının, ağaçlara yaklaşmayın, su birikintilerinin içinde araba sürmeyin ve jeneratörleri evinizden 6 metre uzakta tutun" ifadelerini kullandı.
PowerOutage.us sitesinde yer alan bilgilere göre Çarşamba gecesi itibarıyla yıkıcı fırtına nedeniyle Florida'da yaklaşık 2 milyon kişi elektrik kesintisi yaşıyor.
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